Bij het provinciehuis in Zwolle is zaterdagavond een grote vechtpartij geweest. Hier waren meerdere personen bij betrokken. Twee mannen zijn gewond geraakt en nog eens twee mannen zijn aangehouden. Over de aanleiding is nog niets bekend, zo meldt de politie.

"We zijn met veel auto's ter plaatse gegaan omdat het om een groot gebied ging dat we hebben afgezocht. Daarnaast was het aardedonker", vertelt voorlichter Ruud Visser. Er is gezocht naar verdachten. Hierbij zijn speurhonden ingezet en was een deel van het gebied met linten afgezet.

Het geweldsincident vond plaats in de buurt van de Luttenbergstraat in Zwolle. De melding kwam binnen rond 19.30 uur. Wat er precies gebeurd is moet nog duidelijk worden. "We moeten ze allemaal nog uitvoeriger spreken en eerst goed scherp krijgen wat daar is gebeurd en wat hun onderlinge relatie is. Dat gaan we vandaag doen", aldus de politiewoordvoerder.

Er wordt nog geen uitspraak gedaan over de identiteit van de betrokkenen.