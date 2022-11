Door een ongeval op de A28 vanochtend tussen Zwolle en Hoogeveen is een lange file ontstaan. Een rijstrook richting Hoogeveen is dicht.

Op de A28 zijn twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Hierdoor is een file ontstaan die inmiddels is opgelopen tot 9 kilometer. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van 15 minuten. Beide voertuigen moeten nog worden weggehaald door een bergingsbedrijf. Over gewonden is niets bekend.