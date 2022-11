De huurders van Weezenlanden-Noord mochten deze week letterlijk een steentje bijdragen aan de start van de bouw van het 1e appartementengebouw. Samen bouwden ze mee aan het fundament van de eerste 63 nieuwe sociale huurappartementen.

Half november start de verhuur. De huidige bewoners uit het gebied worden op woonduur uitgenodigd om een appartement uit te zoeken. De verwachting is dat het gebouw begin 2024 bewoond gaat worden.

Bij de start van de bouw werd ook een tijdcapsule getoond. Deze is gevuld met een schat aan verhalen en voorwerpen uit de 21e eeuw. "Hiermee wordt geschiedenis geschreven die over honderden jaren wellicht weer gevonden wordt", legt Hetty Bruins van Openbaar Belang uit. "In de tijdcapsule zitten onder meer de bouwtekeningen, een foto van de start van de bouw en ook werden de bewoners opgeroepen om leuke, bijzondere, mooie herinneringen op papier te zetten."

Eerste steen

De tijdcapsule wordt in de muur van het nieuwe appartementengebouw gemetseld. Samen met een opvallende 'Eerste steen'. "De aanwezigen grepen volop de kans om bezig te zijn met een baksteen, cement en een troffel", besluit Bruins.