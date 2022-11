Rijd je over de A28 richting Zwolle dan krijg je te maken met flinke vertraging. Bij Zwolle-Noord is namelijk de rechterrijstrook afgesloten geweest vanwege een ongeluk.

Het ongeluk gebeurde tussen Staphorst en Zwolle. Ter hoogte van Zwolle-Noord is daarom de rechterrijstrook enige tijd dicht geweest. De vertraging is inmiddels opgelopen tot bijna drie kwartier.

Het is sowieso erg druk op de weg. Rijkswaterstaat meldt dat het met ruim 700 kilometer file de drukste avondspits van het jaar is. Opvallend genoeg waren er weinig incidenten tijdens deze avondspits. Het was vooral druk in de Randstad, maar ook elders in het land was er veel vertraging.

Dat het donderdag zo druk was op de weg, had onder meer te maken met de wintertijd die vorige week is ingegaan. Het is hierdoor eerder donker. Mensen houden vanwege de invallende duisternis meer afstand.