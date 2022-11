In de wijk Assendorp is woensdagnacht rond 1.50 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat de brand aangestoken is.

Aan de Lobeliastraat, waar de auto deels in vlammen opging, is een buurtonderzoek uitgevoerd volgens een woordvoerder van de politie. Slechts enkele buurtbewoners hebben wat gezien. "Er zijn daarnaast camerabeelden opgevraagd in de omgeving", meldt de woordvoerder. "In de auto zijn weinig duidelijke sporen van brandstichting te vinden, maar ook geen aanwijsbaar bewijs voor zelfontbranding. Het voertuig stond al enige tijd aan de Lobeliastraat geparkeerd." De brand was snel onder controle. De auto liep flinke schade op. Door de eigenaar van de auto is nog geen aangifte gedaan, al volgt deze volgens de woordvoerder mogelijk nog. Het voertuig is door een bergingsbedrijf afgesleept en er wordt forensisch onderzoek gedaan om de oorzaak van de brand vast te stellen.