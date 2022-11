Een man heeft woensdagmiddag rond half vier zijn auto zien opgaan in vlammen na een tankbeurt. Het incident gebeurde bij een Esso-tankstation aan de Stadshagenallee in Zwolle.

De bestuurder van de auto had net getankt toen hij vlammen onder de auto vandaan zag komen. Er is nog geprobeerd het voertuig naar de wasboxen te rijden om het daar te blussen, maar daar stak een medewerkster van het tankstation een stokje voor.

"De misvatting is dat we daar alleen wassen met water, er staat vooral veel zeep. Dat was te gevaarlijk, ik wilde niet dat de wasstraat vlam zou vatten'', meldt zij. De inmiddels ingeschakelde brandweer bluste vervolgens de auto, die total loss raakte door de brand.