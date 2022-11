Een 16-jarige jongen uit Zwolle is opgepakt op verdenking van een gewelddadige diefstal in Stadshagen. Het slachtoffer was eveneens minderjarig. Bij de beroving is ‘fors geweld’ gebruikt.

De diefstal met geweld vond vorige week dinsdag 25 oktober plaats in Stadshagen. Volgens wijkagent Maarten van Esch wilde de verdachte 'iets rechtzetten'. Het slachtoffer is naar een bekende hangplek in de Zwolse wijk gelokt. "Daar is gelijk orde op zaken gesteld. Hij heeft meerdere klappen uitgedeeld in het gezicht en op het lichaam.''

Daarnaast ging de dader ervandoor met persoonlijke bezittingen van het slachtoffer. "Omdat sprake was van fors geweld, hebben we ook fors ingezet op deze zaak'', zegt Van Esch. "Al snel bleek wie het was. Dat resulteerde in de aanhouding maandagochtend en een bekennende verklaring.''

De jonge verdachte woont zelf in Stadshagen. Hij is na verhoor weer vrijgelaten en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.