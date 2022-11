Een 49-jarige vrouw uit Apeldoorn is woensdag opgepakt op verdenking van brandstichting bij zonweringproducent Guillaume Janssen in Zwolle. De brand zorgde in juli voor forse schade aan het bedrijf op bedrijventerrein Marslanden. Op beveiligingsbeelden was te zien dat de brand is aangestoken door een man.

De brand ontstond pal onder de splinternieuwe overkapping op de hoek van de Braunstraat en de Marsweg. Door het vuur ontplofte minstens één gasfles; de brokstukken lagen tientallen meters verderop. De enorme zonnedoeken van het bedrijf konden de prullenbak in vanwege de penetrante brandlucht. Het bedrijf moest de werkzaamheden een maand tot deels tien weken stilleggen als gevolg van de felle brand. "We hebben alle voorraden afgevoerd en moesten from scratch beginnen", zegt eigenaar Jos Stoit. "De schade bedraagt meer dan 1 miljoen euro." Televisieprogramma Opsporing Verzocht toonde dinsdag beelden van een man die uit een SKODA Fabia stapt en de brand sticht. Nog voor het vuur om zich heen grijpt, stapt de man weer als bijrijder in de auto. Woordvoerder Anne Coenen van politie Oost-Nederland kan nog niet zeggen of de opgepakte vrouw wordt gezien als de bestuurder. Eigenaar Stoit heeft nog altijd geen idee waarom iemand dit zou doen. "Vanochtend hoorde ik van de aanhouding. Dat is goed nieuws. Ik heb intern nog navraag gedaan, maar niemand heeft enige associatie met Apeldoorn of een vrouw uit die plaats.'' De uitzending van Opsporing Verzocht leverde twee tips op.