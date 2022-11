De gemeente Zwolle heeft 37 locaties in de stad bevrijd van de Japanse Duizendknoop. De voortgang in de strijd vordert, maar de slag is nog niet gestreden tegen de plaagplant. Er zijn nog 260 locaties te gaan.

De gemeente Zwolle heeft haar handen vol aan het verwijderen van de Japanse Duizendknoop. De plant groeit snel en verspreidt zich makkelijk. Inmiddels heeft het gewas zich op 300 locaties in de stad ingenesteld. Dit gaat ten koste van de inheemse flora, die door de plant wordt verdrongen. De Duizendknoop kan ook schade veroorzaken aan wegen en bouwwerken. De bestrijding gaat niet makkelijk. Omdat de wortels zich overal tussen weten te dringen, moet de plant uitgegraven worden en de grond gezeefd, zodat er niks van de wortels achterblijft. Op de locaties waar moeilijk kan worden afgegraven, wordt de plant met stroom behandeld. Daarbij gaat een elektrische lading van tussen de 3000 en 5000 volt door de stengel en wortel. Door het regelmatig te herhalen, ontstaat schade aan de wortelstokken en gaat de plant kapot. Na het afgraven en zeven van de grond is het nog niet klaar. De locatie wordt maandelijks gecontroleerd. Stukjes wortel die toch zijn achtergebleven, kunnen opnieuw uitlopen. Volgens de gemeente Zwolle duurt het een aantal jaar voordat de locatie helemaal vrij is van de Japanse Duizendknoop. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle