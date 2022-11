Het Openluchtbad in Zwolle is samen met twee andere kandidaten genomineerd voor de Erfgoedvrijwilligersprijs en daarmee al verzekerd van een bedrag van 5.000 euro. Bij winst ligt er een cheque van 10.000 euro klaar.

Uit 52 aanmeldingen werd het openluchtbad samen met Het Van Eesterenmuseum in Amsterdam en museumboerderij Wendezoele in Delden door de jury aangewezen als finalist. De prijs wordt dit jaar voor de derde keer door het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgereikt aan een vrijwilligersgroep die zich inzet voor behoud, onderhoud en de ontsluiting van ons cultureel erfgoed.

Het zwembad, een rijksmonument, dreigde in 1991 ten prooi te vallen aan de slopershamer om de plek te verkopen aan projectontwikkelaars, maar een groep bewoners kwam in opstand. Zij forceerden het slot van de ingang en verbleven 77 dagen in tenten en caravans op het terrein om de sloop tegen te houden en slaagden daar in. Dertig jaar later zorgen vrijwilligers er voor dat het bad nog steeds open is.

In september van dit jaar hield Theater De Makkers de locatievoorstelling 'We zwemmen nog' bij het zwembad over de roemruchte geschiedenis van het openluchtbad.