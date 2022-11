De Plantagekerk vormt deze maand het decor van een voorjaarsconcert. Het HanzeOrkest brengt op zondag 13 november de derde symfonie van Johannes Brahms en het celloconcert van Edward Elgar ten gehore in de Zwolse kerk.

Na achtereenvolgens een avontuurlijk theaterproject, een groots Frans programma en een concert met toppianist Wibi Soerjadi duikt het HanzeOrkest opnieuw in de romantische wereld van Johannes Brahms. Het Zwolse orkest verdiepte zich al eerder in de speelstijl uit de romantische periode, toen het met Joan Berkhemer werkte aan Brahms' vioolconcert. Deze maand staat de derde symfonie van de componist op de lessenaar in de Plantagekerk.

Ook de muziek van Edward Elgar klinkt op 13 november in de Zwolse kerk. Elgar was een van de eerste componisten die de grammofoonplaat serieus nam. Zo werd zijn laatst bekende werk, het celloconcert in e-mineur, op de geluidsdrager vastgelegd. Dit vormde een grote bron van inspiratie voor het HanzeOrkest en dirigent Frank Adams, die tijdens het concert samenwerken met soliste Renate Apperloo.

Het concert in de Zwolse Plantagekerk begint om 15.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen via de website van het HanzeOrkest.