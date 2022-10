De Ster van Zwolle staat voor 2023 opnieuw op de wielerkalender. In een nieuwe organisatie wordt hard gewerkt om de 62e editie van de koers voor 4 maart op touw te zetten, ook ter nagedachtenis aan de overleden organisator Jan van Ommen.

De laatste Ster van Zwolle werd in het najaar van 2021 - verzet vanwege corona - gewonnen door Coen Vermeltfoort. De editie van dit jaar werd geschrapt vanwege het overlijden van Van Ommen in maart.

Voor de herstart van de wedstrijd is een nieuw bestuur gevormd, met Thijs Rondhuis als voorzitter. Hij heeft de laatste jaren diverse kampioenschappen, Olympia's Tour en de Simac Ladies Tour georganiseerd. Rondhuis krijgt steun van Harry Kanis, Gerben Kroeze en Rik Jansen. De oud-bestuursleden Henk Ymker en Evert Slager fungeren samen met Jeroen Heethaar als adviesgroep.

Rondhuis stelt dat de Ster van Zwolle, de traditionele opening van het wielerseizoen, niet van de kalender mag verdwijnen. "Met de nieuwe ploeg beschikken we over ervaring en kennis en gaan we uit van een prima samenwerking en korte lijnen met overheden en ondernemers.''

De mogelijkheden en onmogelijkheden rond de koers worden in de komende periode verkend. Maar Rondhuis en zijn team zijn er heilig van overtuigd dat de draad op 4 maart weer opgepakt kan worden.