De acties van klimaatactivisten zorgen voor extra alertheid bij de grote musea in de regio. Redenen tot het nemen van extreme veiligheidsmaatregelen zijn er echter niet. ‘We zullen niet ineens tassen gaan controleren.’

Donderdag lijmden actievoerders van de Britse actiegroep Just Stop Oil zich vast aan de muur en aan het glas bij het schilderij het Meisje met de parel in het Haagse Mauritshuis. Na eerdere acties in Europa was dit het eerste incident in Nederland.

"Het verontrust ons zeker dat de acties nu wel heel dichtbij komen", laat een woordvoerder van het Kröller-Müller Museum weten. "Net als andere musea volgen wij de acties op de voet. Onder deze omstandigheden zijn wij extra alert."

Het museum laat weten het belang van het nemen van maatregelen om ons klimaat te redden te snappen. "Echter, hoe urgent die boodschap ook is, wij vinden dat kunst niet het doelwit mag zijn. Ons erfgoed is er juist om te verbinden, als spiegel naar het verleden en met een blik op de toekomst."

Ook Museum de Fundatie in Zwolle heeft het personeel erop gewezen extra alert te zijn. "Hoewel ik niet verwacht dat wij het eerste musea zullen zijn waar activisten aan denken, is het niet ondenkbaar dat zoiets ook bij ons kan gebeuren", aldus Rob Zuidema namens het museum. "Helemaal voorkomen kun je het nooit maar we hebben ons personeel erop gewezen om extra op te letten."

Aanleiding om bijvoorbeeld bezoekers bij binnenkomst extra te controleren ziet Zuidema niet. "Tassen worden bij binnenkomst niet gecontroleerd. Wel wordt aan bezoekers gevraagd deze op te bergen in kluisjes, het grootste deel van de bezoekers doet dit ook."

Museum More in Gorssel en Paleis Het Loo in Apeldoorn scharen zich achter het eerder gegeven statement van de Nederlandse Museumvereniging. "Kunst is weerloos en cultureel erfgoed zou op deze manier geen slachtoffer mogen worden in een maatschappelijke discussie."

Ook de Fundatie snapt de urgentie van het klimaatprobleem. "Wij hebben op dit moment zelfs een klimaatexpo lopen. Wij denken alleen niet dat een dergelijke actie de juiste manier is om aandacht voor het klimaat te vragen."