Een verdwaalde jonge zwaan is zondag van de A28 bij Zwolle gered. Het dier liep er over de weg maar door snel handelen van onder meer Rijkswaterstaat kon deze in veiligheid worden gebracht.

Het jonge dier liep ter hoogte van de Wehkamp over de weg toen Rijkswaterstaat dit in de gaten kreeg. De dienst sloot daarop twee rijstroken om een aanrijding te voorkomen. De Zwolse dierenambulance was vervolgens snel ter plaatse om de vogel te vangen. Ook voor hen een 'niet alledaagse actie' zo laat een medewerker weten. Het dier kwam vermoedelijk bij het watertje vandaan dat aan de snelweg grenst. Om te voorkomen dat de dierenambulance een half uur later voor dezelfde zwaan weer kan uitrukken is deze op een rustige plek veilig uitgezet.