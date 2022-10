Tientallen fietsers en automobilisten zijn bij een verkeerscontrole in Zwolle op de bon geslingerd. Bijna 50 fietsers kregen een prent voor rijden zonder verlichting. De Zwolse politie schreef ook nog 55 bekeuringen uit voor onder meer appen op de fiets, foutparkeren en opgevoerde snorfietsen.

De controle was volgens de politie nodig vanwege de 'donkere dagen' die er weer aankomen. Voor tientallen mensen was het inderdaad een donkere dag. Vooral fietsen zonder licht bleek populair. Ook het vasthouden van een telefoon op de fiets of in de auto en het fietsen door voetgangersgebied kwam veel voor. Bij de verkeerscontrole werden donderdag 104 bekeuringen uitgedeeld.

Een enkeling werd op de bon geslingerd voor door rood rijden, rijden zonder gordel en foutparkeren. De politie plukte een aantal kapotte of verboden voertuigen van de weg, waaronder een drietal opgevoerde bromfietsen, een elektrische step en een fiets zonder remmen.