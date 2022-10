Een man en een vrouw op de fiets zijn donderdagochtend van achteren aangereden door een automobilist op de Voorsterweg in Zwolle. De automobilist is even gestopt, uitgestapt, maar vervolgens doorgereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker, die waarschijnlijk rijdt in een crèmekleurige Opel Corsa.

De man raakte gewond bij de aanrijding. Hij fietste met de vrouw over de Voorsterweg in Westenholte, toen de automobilist hun achterop kwam en aantikte. Daardoor vielen de twee. De man liep een forse hoofdwond op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw kwam er beter van af. De twee fietsten richting het centrum van Zwolle. De automobilist is na de aanrijding kort gestopt en heeft bij de fietsers gekeken, maar is daarna doorgereden. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een crèmekleurige Opel Corsa, de auto moet schade hebben opgelopen door de aanrijding. De fietsen van de twee slachtoffers zijn flink beschadigd. De politie hoopt dat mensen die meer weten zich melden. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle