Een 65-jarige Zwolse vrouw is vanmiddag gewond geraakt omdat ze met haar scooter in botsing kwam met een stadsbus in Zwolle. Ze is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

"Vermoedelijk is de vrouw door rood gereden met een aanrijding als gevolg", vertelt politiewoordvoerder Sven Strijbosch op basis van de eerste getuigenverklaringen en nader onderzoek. Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op de Harm Smeengekade. De vrouw raakte de bus aan de zijkant. De bus werd bestuurd door een 29-jarige man uit Apeldoorn.