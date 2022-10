Je zintuigen testen in het donker en zoeken naar nachtvlinders. Dit en nog veel meer kan tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober in het Zwolse park de Nooterhof. Het park aan de Goertjesweg is tijdens het evenement minimaal verlicht.

De avond wordt om 19.00 uur op bijzondere wijze geopend, laat organisator Milieuraad Zwolle weten. Tot 22.00 uur staan voor jong en oud tal van spannende en leerzame activiteiten op het programma om het belang van voldoende duisternis voor mens en natuur duidelijk te maken. Zo kunnen bezoekers deelnemen aan een wandeling, meedoen aan spelletjes om hun zintuigen te testen en luisteren naar de muziek van bomen. Bij voldoende zicht kan er buiten naar de sterren worden gekeken en geeft Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Thales binnen beeldpresentaties over de sterrenhemel. De Nacht voor de Nacht in de Nooterhof is gratis toegankelijk. Het volledige programma is te bekijken via milieuraadzwolle.nl. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle