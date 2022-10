De GGD-IJsselland gaat de capaciteit om corona-vaccinaties te kunnen 'zetten' uitbreiden. Er komen vier tijdelijke priklocaties in Staphorst, Hasselt, Dalfsen en Ommen die allemaal een dag per week op afspraak open zijn.

Op deze manier kunnen meer inwoners van de regio IJsselland een prik dichterbij huis halen, zo is de redenatie. Op dit moment zijn er drie vaste plekken in Deventer (woonboulevard De Snipperling), Zwolle (Meeuwenlaan) en Hardenberg (Evenementenhal) waar mensen hun herhaalprik kunnen halen.

Vanaf deze week komen daar dus vier locaties bij die elk een dag van de week open zijn. Staphorsters kunnen hun vaccinatie op maandag halen in het Dienstencentrum, Dalfsenaren op woensdag in kulturhus De Trefkoele+, Hasseltenaren op vrijdag in de Streukeler Veste en Ommenaren op zaterdag in centrum Carrousel.

Iedereen van twaalf jaar of ouder die een volledige vaccinatie achter de rug heeft, kan een herhaalprik halen. Dat gaat op volgorde van leeftijd. Vorige week was de categorie tussen 40 en 60 jaar aan de beurt. Vanaf volgende week kunnen ook stapsgewijs jongere leeftijdscategorieën een afspraak maken.