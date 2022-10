Door een ongeluk op de A28 van Zwolle richting Amersfoort, zijn er ter hoogte van Nijkerk twee rijstroken dicht gegaan. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

De ANWB meldde rond twee uur dat er een file staat van 6 kilometer en dat de vertraging bijna drie kwartier is. Ook in tegenovergestelde richting is filevorming, daar stond op hetzelfde moment volgens de ANWB 7 kilometer file en bedroeg de vertraging twintig minuten.