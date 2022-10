Een 39-jarige man is vorige week zonder enige reden mishandeld door vermoedelijk drie jongemannen. Dat gebeurde in de fietstunnel aan de Bachlaan in Zwolle.

Het slachtoffer reed donderdag 13 oktober rond kwart over een 's nachts in het fietstunneltje tussen de Eemlaan en de Bachlaan toen hij zonder aanleiding werd getrapt waardoor hij van zijn fiets viel. Vervolgens is hij vermoedelijk door drie jongemannen mishandeld. De mannen zouden net voor de mishandeling achter het slachtoffer hebben gefietst. Getuigen die iets van het incident hebben meegekregen worden verzocht zich bij de politie te melden.