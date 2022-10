Twee automobilisten in Zwolle hadden donderdagavond gedronken, maar kropen tóch achter het stuur. En dat kwam ze duur te staan.

De bestuurders liepen tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole. Ze moesten mee naar het politiebureau, waar door een ademanalyse bleek dat ze inderdaad te veel hadden gedronken.

Een beginnende chauffeur blies 235 ug/l. Dat staat gelijk aan twee grote glazen bier. De alcohollimiet voor onervaren automobilisten is 88 ug/l.

De andere bestuurder, die het rijbewijs al langer op zak had, blies een waarde van 535 ug/l. Dat komt overeen met ongeveer 5 standaardglazen bier, ofwel ruim 1,2 liter. De blaaswaarde was bijna 2,5 als maximaal is toegestaan (220 ug/l). Het roze pasje is ingenomen door de politie en naar het CBR gestuurd. Daar wordt bepaald of de chauffeur het rijbewijs terugkrijgt en onder welke voorwaarden.