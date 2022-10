IntermeZZO, het centrum voor leven met en na kanker in Zwolle, houdt maandag 14 november een voorlichtingsbijeenkomst over het nut van acupunctuur bij deze ziekte. Kanker heeft een grote impact op het leven van degene die het treft en de naalden zouden een ondersteunend effect kunnen hebben, naast reguliere behandelingen.

Acupuncturist Herman Tichelaar komt bij IntermeZZo uitleggen en laten zien hoe acupunctuur werkt en hoe deze aanvullende behandelmogelijkheid kan worden ingezet. Bijvoorbeeld bij lichamelijke klachten, vermoeidheid en concentratieproblemen. 'Maar ook bij emotionele kanten van het proces kan acupunctuur helpen de balans te hervinden', meldt IntermeZZo in een persbericht.

Tijdens de voorlichtingsochtend krijgen de deelnemers informatie en kunnen zij vragen stellen. Bij IntermeZZo zelf worden geen acupunctuurbehandelingen gegeven.

Aanmelden

De voorlichtingsbijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. Aanmelden is mogelijk via het telefoonnummer 088-624 6088 of op locatie bij IntermeZZo. Deelname kost 5 euro per persoon, inclusief een kopje thee of koffie. Parkeren kan gratis voor de deur bij IntermeZZo aan de Dokter Van Thienenweg 1A in Zwolle.