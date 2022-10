Een twaalfjarige jongen uit de Zwolse wijk Stadshagen is betrapt met illegaal vuurwerk op zak. Bij hem thuis is nog meer gevonden. In totaal gaat het om vijftig nitraten die in beslag zijn genomen. 'Daarmee is de eerste vuurwerkvangst in de wijk een feit', meldt wijkagent Maarten van Esch op Twitter.

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een melding die was binnengekomen. Drie jongens van twaalf jaar zijn staande gehouden, van wie eentje vuurwerk bij zich had. 'De andere twee jongens hadden niets en daar hebben we verder geen actie op ingezet', laat de wijkagent weten. Als jongeren met vuurwerk worden gezien is de consequentie vaak een boete of een doorverwijzing naar bureau Halt. 'Wanneer Halt een gepasseerd station is, wordt een proces-verbaal opgemaakt.' De afhandeling bij deze jongeman is niet bekend. 'Collega's zijn ter plaatse gegaan maar wij zullen altijd aansturen op doorverwijzing naar Halt.'