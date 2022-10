De Nacht van de Nacht nadert met rasse schreden. Dit 'landelijke' evenement vindt ook in Zwolle plaats, zaterdag 29 oktober aanstaande. Het is de achttiende editie van dit festijn.

In heel Overijssel worden activiteiten georganiseerd waarbij ‘de beleving van de nacht’ centraal staat zoals het persbericht het omschrijft. Men gaat op zoek naar nachtdieren - in samenwerking met een boswachter -, er kunnen sterren worden bekeken met de telescoop en ook het bezoeken van een theatervoorstelling of festival behoort tot de opties.

In park De Nooterhof verzorgen verschillende Zwolse natuurgroepen een volgens het persbericht ‘gevarieerd en duister programma’ voor jong en oud. Het programma hier wordt om 19.00 uur geopend.

Ook bij wijkboerderij De Eemhoeve in De Aalanden is er een activiteit. Daar is er van 21.30 tot 23.00 uur een avondpicknick.

In de aanloop naar de Nacht van de Nacht roept de organisatie overheden en bedrijven op om de lichten uit te doen.