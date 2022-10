Om op de energierekening te besparen, worden er in de Zwolse binnenstad maatregelen genomen. Zo gaat bijvoorbeeld de verlichting van de Sassenpoort en Peperbus de komende twee weken uit en zal de sfeerverlichting dit jaar minder lang branden.

De gemeente Zwolle en het ZwolleFonds, een samenwerkingsverband van ondernemers vanuit horeca, detailhandel en publieke dienstverlening, nemen en vragen om verschillende maatregelen om energie te besparen.

Het ZwolleFonds roept alle ondernemers op om hun deuren dicht te doen en etalageverlichting te minimaliseren. Zo kan energie worden bespaard. "Om te promoten dat er in Zwolle bewust met energie wordt omgegaan, ontvangen alle ondernemers een bordje 'Deur dicht, wel open'. Dit bordje kan aan de deur worden gehangen zodat klanten zien dat ze welkom zijn in de winkel", meldt het ZwolleFonds.

In verschillende straten van de stad wordt op de grond green graffiti aangebracht, zodat het winkelend publiek de boodschap krijgt 'dat zij welkom zijn en blijven in de binnenstad'.

Ook de feestverlichting, die begin oktober in de binnenstad opgehangen, wordt aangepakt. Dit jaar zal de versiering minder lang branden. In plaats van 14.00 tot 1.00 uur brandt de verlichting van 16.00 tot 23.00 uur. Verder wordt ook de horeca aangemoedigd om bewust om te gaan met energie, door bijvoorbeeld terrasverwarming uit te schakelen of voor duurzame alternatieven te kiezen.

Zwollenaren gaan ook de buitenkant van bekende gebouwen minder vaak of (tijdelijk) helemaal niet verlicht zien. De komende twee weken wordt de aanlichting van de Sassenpoort, de Peperbus en het stadhuis uitgezet. "Daarna gaan we 's nachts dimmen", meldt de gemeente Zwolle op Twitter. "Ook Zwolle zet nu de knop om", voegt Paul Guldemond, wethouder Duurzame Energie toe in de bijbehorende video.

Tot slot is er dit jaar ook weer een lichtbeeldenroute in de Zwolse binnenstad. Om energiekosten te drukken, worden de beelden volgens het ZwolleFonds eerder weggehaald dan vorig jaar, namelijk in de tweede week van 2023.