Het Leger des Heils in Zwolle haakt met een aantal activiteiten in op de landelijke themaweek tegen mensenhandel. De week heeft als titel Hoop, midden in de puinhoop.

De themaweek begint op zondag 23 oktober met een geloofsontmoeting. Gedurende de week is er elke dag een ander programma in de Huiskamer van het Andreascentrum in Zwolle. Zo zijn er gesprekken over mensenhandel en tips wat je zelf kunt doen tegen mensenhandel. Ook is een thematafel ingericht over dit thema. De week duurt tot en met zaterdag 29 oktober. Het volledige programma staat op legerdesheils.nl/zwolle