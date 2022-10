Het corruptie-onderzoek naar ziekenhuis Isala spitst zich toe op de Duitse fabrikant van hartapparatuur Biotronik, dat cardiologen van het Zwolse ziekenhuis voor miljoenen euro’s aan steekpenningen zou hebben betaald. Dat melden dagblad NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel.

Justitie vermoedt dat Biotronik veel geld heeft betaald aan medisch specialisten van het ziekenhuis om hartimplantaten (zoals pacemakers) van het Duitse bedrijf aan te schaffen. In die handel gaat in Nederland jaarlijks 130 miljoen om en slechts enkele fabrikanten leveren die apparatuur.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden vijf cardiologen van Isala samen 3,2 miljoen euro aan ‘oneerlijk behaalde voordelen’ hebben geïncasseerd. Eén cardioloog zou privé meer dan een miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen, melden NRC en Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek in de kwestie.

Het OM liet eerder dit jaar beslag leggen op huizen van twee cardiologen en drie voormalig medisch specialisten van het ziekenhuis. Betalingen zouden over meerdere jaren hebben plaatsgevonden via buitenlandse rekeningen.

Biotronik, een Duits familiebedrijf met een dochteronderneming in Nijmegen, raakte eerder in opspraak door smeergeldbetalingen aan cardiologen. In de VS werden schikkingen getroffen voor het omkopen van cardiologen door ze luxe reisjes aan te bieden en grote sommen geld te geven voor neptrainingen, fictieve adviseursfuncties en lezingen op congressen. De laatste miljoenenschikking dateert van juli dit jaar.