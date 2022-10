Supportersgroepen van PEC Zwolle en Heracles waren van plan vrijdagnacht op de vuist te gaan. Het gevecht was georganiseerd zodat Heracles-fans een gestolen spandoek konden 'terugwinnen'. De politie kreeg lucht van de vechtafspraak en voorkwam een confrontatie.

Supportersgroep Vak '74 van Heracles verkondigde gisteren op Instagram dat het 'groepsdoek' was gestolen. Een ongeschreven regel in fanatieke supporterskringen is dan dat de groep zichzelf opheft. Het doek zou zijn weggehaald uit het hok waar de fans hun banners, trommels en sfeerartikelen bewaren. De groepering spreekt van een 'laffe daad'.

Achter de diefstal zat een groep PEC-fans, zo bevestigt de politie. De Zwollenaren gaven de supportersgroep van Heracles 'de kans' om hun groepsdoek terug te winnen bij een groepsgevecht. Zo ver kwam het echter niet. De politie was namelijk op tijd op de hoogte.

30 tot 35 fans

Vannacht rond 00.15 uur staken agenten een stokje voor de massale knokpartij. "Wat de afgesproken gevechtslocatie was, wisten we niet. Daarom waren we aanwezig op meerdere locaties tussen Zwolle en Almelo", laat politiewoordvoerder Anne Coenen weten.

De politie stopte een groep van 30 tot 35 Heracles-fans. Er zijn geen mensen aangehouden, wel is de identiteit van meerdere personen vastgesteld.

Vanavond om 20.00 uur staat het topduel in de Keuken Kampioen Divisietussen achtervolger PEC Zwolle en koploper Heracles op de rol. Of er naar aanleiding van de onrust tussen de supportersgroepen extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen.