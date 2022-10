Studenten van de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) van Landstede MBO hebben onlangs de nieuwe examenlocatie aan de Ossenkamp in Zwolle geopend. De examenstraat is officieel geaccrediteerd door Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH). HTV-studenten uit Zwolle en omgeving hoeven vanaf nu niet meer naar Amersfoort te reizen voor hun examens.

Fout parkeren, graffiti spuiten, geluidsoverlast en wildplassen: het zijn een paar voorbeelden van praktijkexamens waarbij de studenten laten zien dat ze sanctionerend op kunnen treden. Student Madelief Groot: "Ik vind het fijn dat we niet helemaal naar Amersfoort hoeven met het openbaar vervoer. Dat kost veel tijd. En het is heel prettig dat we tijdens onze opleiding ook in zo'n echte en vertrouwde omgeving kunnen oefenen."

Groot opende de examenstraat samen met directeur Tom Valk en ExTH. Tijdens het officiële moment werd het straatnaambordje 'Handhavingsstraat' onthuld. Ook prijkt het officiële certificaat vanaf nu in de praktijkomgeving. Teamleider Gertjan Bervoets: "Onze beveiligingsstudenten konden we al op eigen locatie examineren en met deze ontwikkeling kunnen we dat nu ook met onze HTV-studenten. Op jaarbasis hebben we het over zo'n 200 HTV-examens."

Landstede MBO is een van de weinige onderwijsinstellingen in Nederland waar praktijkexamens afgenomen kunnen worden voor HTV-studenten. Via ExTH kunnen externe partijen ook gebruikmaken van de nieuwe examenlocatie. Daarnaast leent de straat zich voor Permanente Her- en Bijscholing (PHB).

Tijdens het open huis van Landstede MBO op 3 en 4 november, krijgen toekomstige studenten van de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid en andere belangstellenden een rondleiding door de praktijkexamenstraat.