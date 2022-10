De politie heeft in Zwolle een inbreker gearresteerd die in de nacht van woensdag op donderdag een woning binnendrong. De man had zijn oog laten vallen op een ongebruikelijk object.

Vlak na middernacht liep de dief vanaf het Stationsplein richting de Oosterlaan. Hij voelde aan de deuren van auto's en woningen, maar die bleven dicht. Bij één huis had de insluiper meer geluk en kon hij naar binnen. "Agenten hebben de boel daar afgeschermd en kort daarna werd de verdachte aangehouden in de achtertuin", vertelt politewoordvoerder Ruud Visser. Het bleek te gaan om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij nog vast in belang van het onderzoek. Dorstige dief Tijdens de arrestatie bleek dat de dief niet met lege handen stond, al deed zijn buit de wenkbrauwen fronsen. Geen sieraden, geld of dure apparaten: de dief had het voorzien op de inhoud van de koelkast. "Vermoedelijk heeft hij drinken weggenomen", aldus Visser. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle