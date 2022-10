Door een ongeluk op de A28 ten noorden van Zwolle was het daar voor de derde dag op rij filerijden. Wegwerkzaamheden tussen Zwolle en Staphorst zorgen sinds maandag al voor flinke vertragingen. Het ongeluk van vandaag zorgde voor een half uur oponthoud in de avondspits.

Net ten noorden van Zwolle was er vanmiddag een kop-staartbotsing waarbij drie auto's betrokken waren. Een bestuurder van een van de betrokken auto's is in de ambulance nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk waren twee van de drie rijstroken afgesloten. De weg werd tegen 18.00 weer vrijgegeven. Twee van de beschadigde auto's zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Geluk bij het ongeluk is dat bergingsvoertuigen al paraat staan vanwege de wegwerkzaamheden.

Rijkswaterstaat is maandag begonnen met de grote klus om de A28 opnieuw te asfalteren, waarbij het wegverkeer tot eind november niet via twee keer drie, maar via twee keer twee rijstroken door een trechter zal stromen. Dat leidde maandag al meteen tot bijna een uur vertraging bij knooppunt Lankhorst.

Ook dinsdag en gisteren gebeurden er ongelukken die voor veel vertraging zorgden.