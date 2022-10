Met ruim 180 kilometer per uur zoefde een wagen woensdagavond over het asfalt tussen Zwolle en Hattem. Voor de politie reden genoeg om de bestuurder staande te houden. Maar toen het autoraam van de snelheidsduivel omlaag ging, stonden agenten voor een grote verrassing.

Over het algemeen hielden de weggebruikers op de A28 zich keurig aan de maximale snelheid, constateerde de politie tijdens de controle. Het enorme tempo waarmee een auto over de snelweg suisde, viel daardoor des te meer op.

et rode puntje van de lasergun werd op de naderende racewagen gericht: het voertuig klokte een snelheid van 184 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. Het volgbordje van de politiemotor lichtte op en de wegpiraat gaf daaraan gehoor.

Agenten verwachtten een beginnende bestuurder achter het stuur. "Die zien we vaker in de avonduren." Maar toen het raampje naar beneden ging, moesten ze even flink met de ogen knipperen. De 'coureur' bleek een 79-jarige man uit Oldebroek. Ondanks zijn 'respectabele leeftijd' had hij overduidelijk geen moeite met het vinden van het gaspedaal, stelt de politie.

Het rijbewijs van de man is ter plekke in beslag genomen en wordt naar de verkeersofficier gestuurd. Die bepaalt hoe lang de snelheidsduivel zijn roze pasje kwijt is.