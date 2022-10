Het overlijden van 'Jumbokat' Siepie raakt de Zwolse wijk Assendorp in het hart. Of het nou de toonbank van de drogist was, de barkruk van een café of de deur van de supermarkt: de buurtkat was niet weg te denken uit het straatbeeld en veroverde jarenlang lang de harten van oude en nieuwe Assendorpers. Siepie overleed vorige maand op zeventienjarige leeftijd.

Het regent condoleances. Buurtbewoners delen foto's, schrijven gedichtjes en roepen zelfs op tot het plaatsen van een gedenksteentje. Marijn van Leeuwen, een van de baasjes, is overdonderd door de vele reacties. "Ik schrik daar soms zelfs een beetje van, hoeveel mensen erop reageren. Maar het is wel heel bijzonder."

Siepie kwam in 2005 bij de Van Leeuwens aan de Tweede Weidjesstraat binnen als gezinskat. Maar al snel besloot het eigenwijze poezenbeest de spanning buiten de deur te zoeken. Zo was Siepie een stamgast van voormalig Café Kaya. "En dat vonden mensen op een gegeven moment heel normaal", lacht Van Leeuwen. "Terwijl dat natuurlijk niet zo standaard is, dat jouw kat eigenlijk vaker in de buurtkroeg hangt dan jijzelf."

Bij de lokale middenstand was de eigenwijze buurtkater kind aan huis. In het schap of aan de kassa, Siepie wist overal wel een plekje en een hart te veroveren. Vooral bij de Jumbo kon je niet om hem heen. Geen wonder dat hij bij veel mensen bekend stond als de 'Jumbokat'.

"Hoe ik hem mij echt herinner is dat het echt een onwijs eigenwijze kat was, die alleen maar deed wat hij zelf wilde", vertelt Marijn. "En dat dat het misschien voor ons soms moeilijk maakte, maar voor anderen juist interessant." Van Leeuwen, die zelf in Amsterdam woont, groeide met de kater op.

Net als hijzelf ging ook Siepie op een gegeven moment 'uit huis'. "Ik denk dat hij op vijftienjarige leeftijd zelfstandig verder is gegaan. De buurt heeft hem gewoon verder opgevangen." Die zelfstandigheid had een zwart randje. "Vanwege dementie en ouderdom was hij een beetje in de war."

Aanwaaien

Zo liep hij wel nog rond in de buurt, maar kwam de kater niet veel meer thuis. "Hij kwam heel af en toe nog in de tuin, even hoi zeggen. Op een gegeven moment is hij wel gaan slapen bij een ander huis." Als hij niet bij de Jumbo te vinden was, liep de kater behoorlijke rondjes in de buurt.

Zelfs aan het eind van de Assendorperstraat, waar de Pierik begint, kwam Siepie regelmatig voorbij wandelen. "Ik ben nog steeds benieuwd naar zijn geheim."

Wereldberoemd in Assendorp

Het wel en wee van het dier hield de buurt flink bezig. De familie Van Leeuwen kreeg zelfs kaartjes thuisgestuurd als mensen wisten dat het wat minder met Siepie ging. En ook op Facebook kreeg de kater een hoop aandacht. "Hij kreeg ook best wel veel privéberichten", vertelt Marijn, die de pagina beheert. "Dat mensen mij aanspraken met Siepie. Een vreemd fenomeen, maar het was wel leuk om zo mensen op de hoogte te houden.

In Assendorp was de Jumbokat wereldberoemd. Ook stond hij meermaals in de Stentor. Zijn overlijden roept dan ook veel reacties op. Marijn: "Ik zag iemand op Facebook die vroeg: kunnen we niet in Assendorp een klein gedenksteentje plaatsen? Ik ga dat even met mijn zusjes en mijn vader overleggen. Mijn zusjes wonen allebei in Assendorp. Daardoor is het natuurlijk wel extra leuk om te kijken of daar iets mogelijk is."

Overal welkom

De eigenwijze buurtkat was erg geliefd. Best bijzonder, vindt Van Leeuwen. Daarin reflecteert volgens hem de aard van de wijk in het gedrag van het dier. "Dat het allemaal wat kleiner en persoonlijker is. Dat mensen hem niet wegjaagden. Dat het net wat meer geaccepteerd wordt."

"Ik denk dat Assendorp ook Siepie de kans gaf om een bekende kat te kunnen worden. En dat hij overal welkom was. Het was niet echt onze kat meer, op een gegeven moment. Siepie was van iedereen."