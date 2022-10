Een man uit Zwolle is op heterdaad betrapt bij een drugsdeal in Wezep. Na zijn arrestatie heeft de gemeente Oldebroek hem een dwangsom opgelegd, waardoor bij elke volgende overtreding een flink geldbedrag moet worden betaald.

De Zwollenaar werd door de politie betrapt tijdens een drugsdeal aan de Reesweg in Wezep. Op dat moment was hij in het bezit van de designerdrug 3-MMC en cocaïne. De man is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen.

De gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt, meldt dat uit de telefoon van de man bleek dat hij 3-MMC aanbiedt in de regio van Zwolle. De productie, handel en het bezit van deze designerdrug is sinds oktober vorig jaar verboden.

Om herhaling te voorkomen heeft de gemeente een last onder dwangsom opgelegd. Elke keer als de man uit Zwolle wordt betrapt op dealen in Oldebroek moet hij de gemeente vijfduizend euro per overtreding betalen.