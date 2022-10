Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg en de Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn verkeren financieel in zwaar weer. Dat blijkt uit de financiële 'stresstest' over 2021 van accountantskantoor BDO. Het ziekenhuis in Hardenberg scoort rapportcijfer 3 en de Gelre Ziekenhuizen een 5. Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal krijgen beiden een 7 en Isala in Zwolle een 9.

Elk jaar zet BDO de financiële prestaties van de ruim zestig algemene ziekenhuizen op een rijtje. De al bestaande problemen zijn in 2021 verergerd, stelt BDO. Zonder coronasteun van de overheid zou een aantal ziekenhuizen failliet zijn gegaan. De komende tijd moeten ze op eigen kracht verder terwijl de problemen zich opstapelen: de zorgvraag neemt toe, de kosten stijgen door inflatie en door inhuur van personeel. "Het risico op tekorten en rode cijfers dreigt", voorspelt het bureau. Eerder dit jaar bleek al dat Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg voor tonnen in het rood stond, volgens het ziekenhuis was dat voor een aanzienlijk deel te wijten aan inhaalzorg die maar ten dele vergoed werd door verzekeraars. Gelre Ziekenhuizen boekte wel een positief resultaat over 2021, maar dat was beduidend lager dan waar op gerekend was. In de ranglijst van de 64 ziekenhuizen staat Saxenburgh op plaats 60. Gelre Ziekenhuizen neemt de 53e plaats in en het Deventer Ziekenhuis staat op plek 45. St Jansdal staat op plaats 38. Van de regionale ziekenhuizen is Isala volgens BDO financieel het gezondst. Het Zwolse ziekenhuis staat op plek 13.