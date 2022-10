Verkeer dat vanuit het noorden via de A28 richting Zwolle wilde, moest maandagochtend rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat is de hele dag bezig met werkzaamheden en dat leverde in de ochtendspits een forse file op.

Op de A28 zijn asfalteringswerkzaamheden tot vanavond 20.00 uur in beide richtingen tussen De Wijk en Staphorst. Er is een lagere maximumsnelheid van kracht en er zijn minder rijstroken beschikbaar. Dat resulteerde in een file van 15 kilometer die een vertraging van zo'n 50 minuten opleverde.