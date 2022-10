Een verkeersruzie langs de Ceintuurbaan bij afslag Zwolle-Noord is uitgemond in een steekpartij waarbij tenminste een gewonde is gevallen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en de politie heeft een verdachte aangehouden. De auto's van beide mannen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Waar de steekpartij en ruzie precies hebben plaatsgevonden wil de politie niet zeggen. Maar verschillende getuigen bij het La Place-restaurant op het foodcourt aan de Oude Meppelerweg zagen daar een man met een bloedend hoofd en met bloed op zijn handen lopen. Verschillende politieauto's waren daar net na het incident te vinden, net als op de kruising een kilometer verderop bij het PEC-Zwolle stadion. Daar werden drie rijstroken afgesloten in verband met het onderzoek naar de gebeurtenissen. Ronald Bakker, officier van dienst van de politie, bevestigt 'dat er is gestoken met een mes als gevolg van een verkeersruzie' en dat er een verdachte is aangehouden. Hoe ernstig het slachtoffer er aan toe is, weet hij niet. "Maar hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.'' De politie gaat nu onderzoeken wat zich exact heeft afgespeeld en betrekt daarin de beide auto's en de woning van de verdachte. De leeftijd en woonplaats van de betrokkenen zijn nog niet bekendgemaakt.