Een jonge fietsster in Zwolle is vanmorgen gewond naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze met een auto in botsing kwam.

De tiener fietste over de Nieuwe Deventerweg, toen het rond 8.30 uur mis ging: een automobilist, die vanuit de Radenlaan kwam, zag haar over het hoofd. Door de botsing raakte de fietsster gewond. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.