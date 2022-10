Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor in totaal 150.025 euro bijgedragen aan 43 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Er zijn subsidies van 2000 euro of meer toegekend aan projecten in Zwolle en de Achterhoek.

De Zwolse Beiaard Stichting kan voor sampling van de klokken door de Taylorbeiaard voor (jubileum)concerten rekenen op in totaal 2500 euro. Stichting Culturele Grenscontacten uit Winterswijk Meddo ontvangt voor haar project Feit of Fabel 2000 euro. Er worden daarbij dertig dialectspreekwoorden uit de Euregio (Twente, Drenthe, Achterhoek, West-Münsterland en de Grafschaft Bentheim) geselecteerd en deze volkswijsheden worden wetenschappelijk getoetst of zij kloppen.