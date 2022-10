De provincies Gelderland en Overijssel brengen de behoefte aan laadpalen voor elektrische bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in kaart. Het is de eerste stap om ook voor bedrijven te zorgen voor voldoende mogelijkheden.

Het onderzoek richt zich op 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel. Alle informatie wordt verwerkt in kaarten. De plankaarten geven inzicht in de behoefte aan oplaadmogelijkheden, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties.

Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering slim voorbereiden. De inrichting van een laadinfrastructuur is een ingewikkelde puzzel, omdat het voor de logistieke sector een eigen aanpak vergt. De plankaarten worden eind 2023 opgeleverd.

Snelle toename elektrische voertuigen

Het onderzoek van de provincies is hard nodig, omdat het aantal elektrische voertuigen in Oost-Nederland snel toeneemt. Net als het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De komst van zero-emissiezones (verbod op uitstoot van kooldioxide) zorgt voor een versnelling.

Landelijk zijn door ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, hiervoor prognoses opgesteld. Uit deze zogenoemde ElaadNL Outlook blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen van elektrische voertuigen de komende jaren fors gaat toenemen.