Er is een ongeluk gebeurd op de N50 vanochtend bij Kamperveen, niet ver van Zwolle. Daarbij zijn zeker zes voertuigen betrokken. De weg is afgesloten tussen knooppunt Hattemerbroek richting Emmeloord.

De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat nog wel even duren. De berger moet namelijk twee auto's, drie busjes en een vrachtwagen bergen. Wat de aanleiding is van het ongeval, is nog niet helder.

Verkeer richting Emmeloord wordt geadviseerd om te rijden via Heerenveen te rijden op de A28, A32, A7 en A6.