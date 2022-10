Op dit moment rijden er op last van de politie geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Volgens een passagier zou er 'iets verdachts' langs het spoor zijn gevonden.

Joost Tadema zat in de trein naar Rotterdam Centraal toen deze tussen Meppel en Zwolle ineens stapvoets ging rijden. De machinist zou hebben omgeroepen dat er mogelijk een 'jas en fiets' langs een overweg zijn gevonden. Of dat ook daadwerkelijk de reden is, kan zowel de politie als de NS nog niet zeggen.

Op last van de politie is het treinverkeer tussen Zwolle en Meppel stilgelegd. Dit zal tot ongeveer kwart over twaalf duren. De extra reistijd is daarmee opgelopen tot een uur.