Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met de dijkschouw. Ze controleert hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn voor de winter begint.

Het gaat om totaal 1000 kilometer aan dijken en kades in het werkgebied van WDODelta. Deze worden elk half jaar geïnspecteerd. Dat is nodig omdat dijken alle weersomstandigheden over zich heen krijgen, van veel regen en hoogwater tot lange periodes van droogte of vorst.

De afgelopen droge zomer heeft zijn sporen nagelaten. Overal in het werkgebied zijn de dijken verkleurd. Vooral bij de zanddijken langs de Vecht en de zanddijken in het zuidelijke deel van het gebied hebben flink te lijden gehad.

De grasmat op de dijken zal tijd nodig hebben om te herstellen. Door de neerslag van de afgelopen tijd is dit herstel al wel zichtbaar. Als er tijdens de dijkinspectie veel droogteschades worden aangetroffen, volgen er meerdere 'droogte-inspecties' om het herstel goed te kunnen volgen.

WDODelta controleert in het voorjaar hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode in gaan. Op die manier kan het Waterschap op tijd schades herstellen.

Naast de halfjaarlijkse dijkencontrole toetst het waterschap elke twaalf jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.