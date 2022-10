Verkeer dat vanaf Zwolle in de richting van Groningen wil over A28, moest in de avondspits rekening houden met extra reistijd. Op de snelweg was ter hoogte van het dorp De Wijk een ongeluk gebeurd. Dat zorgde voor zo'n 45 minuten vertraging.

Er stond tussen Staphorst en de afrit Zuidwolde een file van 9 kilometer. De rechterrijstrook was dicht. Het verkeer dat richting Groningen moest, werd geadviseerd om te rijden via Leeuwarden (A32 en A7). Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken, meldt Rijkswaterstaat. Over de aanleiding van het ongeval is niets bekend.