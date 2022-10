Een fietser is maandagmorgen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht, nadat hij met een auto in botsing kwam en daardoor gewond raakte.

Rond 9.30 uur ging het mis op de Milligerlaan in Zwolle: door onbekende oorzaak reden de auto en fietser tegen elkaar aan. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.