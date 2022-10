Bij een ongeval op de Ceintuurbaan in Zwolle is vrijdagavond een voetganger gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het verkeer ondervond flinke overlast, doordat een groot deel van de weg werd afgesloten.

De ambulance bracht het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis toe. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht door de VOA, de Verkeersongevallenanalyse.

In totaal werden 3 van de 4 banen van de Ceintuurbaan afgesloten voor het onderzoek, over de enige baan die open was mocht het verkeer rijden.