Aan het gedeelte van de Oldeneelallee tussen de IJsselallee en Nieuwe Deventerweg in Zwolle wordt van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober gewerkt. Ook het aanliggende fietspad en de rotonde Keurmeesterslaan/Gruitmeesterslaan - Schepenenlaan krijgen een beurt.

Het weggedeelte en de rotonde zijn telkens tussen 19.00 en 6.00 uur afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt via borden omgeleid. Verder wordt geadviseerd om te rijden via IJsselallee - Wijheseweg - Hollewandsweg of via IJsselallee - Ittersumallee - Burg. De Vos van Steenwijklaan - Oldeneelallee.

Fietsers worden omgeleid via het Snavelpad en het Splijtloffpad. Meer informatie over deze en andere wegwerkzaamheden is te vinden via de gemeentelijke website.