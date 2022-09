Aan de Hermelenweg langs de A28 bij Lichtmis (afrit 22) wordt van 3 tot en met 7 oktober groot onderhoud uitgevoerd. De afrit en het weggedeelte tot aan de aansluiting met de N377 zijn telkens tussen 20.00 en 5.00 uur afgesloten. Verkeer op de A28 kan rekenen op extra reistijd.

Er is een omleidingsroute voor verkeer op de lokale wegen. Verkeer op de A28 naar Nieuwleusen - Balkbrug - Dedemsvaart wordt geadviseerd om te rijden via afrit 21 (Ommen/knooppunt Hessenpoort), of te keren via afrit 23 (Staphorst).

Meer informatie over deze en andere wegwerkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente Zwolle.