Een bromfietser in Zwolle maakte het donderdagavond behoorlijk bont. Niet alleen bleek zijn brommer veel te hard te kunnen. Hij volgens een speekseltest ook nog onder invloed van de nodige verdovende middelen.

De man sloeg bij het zien van de politiemensen op de vlucht. Wat volgde was een korte achtervolging. Volgens de politie besloot hij al snel 'eieren voor zijn geld te kiezen'. De agenten ontdekten dat er aan de brommer was gesleuteld en dat deze veel harder kon dan de bedoeling was.

Ook bleek de man niet bepaald nuchter op het voertuig te zitten. Bij een speekseltest werd hij positief bevonden op meerdere soorten drugs. De man is door de agenten meegenomen en onderworpen aan een bloedproef. De bloedmonsters zijn opgestuurd voor onderzoek. De bedwelmde bromfietser heeft een rijverbod opgelegd gekregen.